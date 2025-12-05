Геннадий Головкин будет введен в Международный зал боксерской славы

Чемпион мира (2003) и серебряный призер Олимпийских игр (2004) казахстанец Геннадий Головкин в 2026 году будет включен в Международный зал боксерской славы (IBHOF). Церемония введения пройдет в американском Канастоте (штат Нью-Йорк).

Также в категории «Современный бокс среди мужчин» в IBHOF введут британца Найджела Бенна и американца Антонио Тарвера. В женской категории в Зал славы будут включены японка Наоко Фудзиока и мексиканка Джеки Нава. Кроме того, членами IBHOF станут тренеры Расс Анбер, Джимми Гленн, рефери Фрэнк Капучино, врач Эдвин Хомански, журналист Кевин Айоле, телеведущий Алекс Уоллау, а также боксер начала XX века Джимми Клэбби.

Геннадию Головкину 43 года. На счету боксера 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. С февраля 2024 года он занимает пост президента Национального олимпийского комитета Казахстана. В ноябре 2025 года Головкин возглавил World Boxing — организацию, управляющую боксом на международном уровне.

Таисия Орлова