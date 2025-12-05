Урегулирование на Украине вошло в стратегию нацбезопасности США

США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении. Об этом сообщается в обновленной Стратегии национальной безопасности, опубликованной Белым домом.

В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта на Украине. США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для «стабилизации евразийского пространства» и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.

От Европы Соединенные Штаты хотят открытых рынков для американских товаров и справедливого отношения к американскому бизнесу.