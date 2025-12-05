Жительница Кубани пожаловалась губернатору на отсутствие воды в течение полугода

В ходе прямой линии к губернатору Кубани обратилась жительница Курганинска. По ее словам, в связи с реконструкций дороги по улице Мира в нескольких домах еще в начале мая 2025 года отключили воду.

«Вода должна быть. Это безалаберность либо равнодушие моих коллег. Может, в силу каких-то технических моментов нет водоснабжения, но тогда надо сделать какую-то "времянку"», – заявил в ответ губернатор.

Вице-губернатор Кубани Евгений Пергун сообщил, что в рамках ремонта предполагался вынос сети водоснабжения. Он назвал произошедшее «недоразумением» и заявил, что берет ситуацию на личный контроль, а воду жителям проведут до конца дня 6 декабря.

Вячеслав Рыжков