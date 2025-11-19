В Екатеринбурге и Казани открылись генконсульства Индии

Генконсульства Индии открыли в Екатеринбурге и Казани. На торжественной церемонии в Москве глава индийского МИДа Субраманьям Джайшанкар заявил, что событие знаменует «новую фазу» в отношениях двух стран.

Замглавы МИД России Андрей Руденко также присутствовал на церемонии. Он отметил, что региональное сотрудничество двух стран обладает «значительным потенциалом» для развития во многих отраслях: нефтегазовой, медицинской, фармацевтической, медицинской, химической, добывающей и других. Глава индийского дипведомства заявил, что консульства выделят $100 млрд к 2030 году, чтобы увеличить объем двусторонней торговли.

Как отметил господин Руденко, открытие генконсульств пришлось на 25-летнюю годовщину со дня принятия декларации о стратегическом партнерстве между Россией и Индией. 15-лет назад страны повысили уровень взаимодействия до «особо привилегированного стратегического партнерства».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о планах открыть консульства в Казани и Екатеринбурге в июле прошлого года во время своего визита в Москву. До этого представительства Индии в России работали во Владивостоке и Санкт-Петербурге.