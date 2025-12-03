Ярославский губернатор пообещал уволить виновных за очередь в больнице
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал кадровые решения по ситуации с очередью за льготными лекарствами в Гаврилов-Яме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Очередь за лекарствами в Гаврилов-Яме
Фото: Скриншот видео группы «Жесть Ярославля» ВКонтакте
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проверить ситуацию поручил прокурор области Климент Юрздицкий. По сообщениям жителей, в больнице возникла большая очередь за лекарствами для льготников.
«Детально разберемся в ситуации, и ответственные за случившееся лица будут уволены»,— написал Михаил Евраев.
В региональном минздраве ранее проблемы объяснили нарушениями в работе аптечного пункта.