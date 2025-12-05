Губернатор Кубани: последствия охлаждения экономики мы увидим в следующем году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии 5 декабря заявил, что страна и регион в частности проходят через период охлаждения экономики. Однако, по словам главы Кубани, последствия этого охлаждения будут видны уже в 2026 году.

Вениамин Кондратьев напомнил, что консолидированный бюджет региона по итогу 2025 года составит 595 млрд руб., что на 5 млрд больше, чем годом ранее. Губернатор назвал это хорошим показателем и отметил, что власти выполнили социальные обязательства. Однако, по словам господина Кондратьева, на следующий год бюджет умеренно скорректировали с учетом сложившейся экономической ситуации.

«Люди – наше главное богатство. Мы должны отдать приоритет социальной сфере. Экономическая составляющая позволяет нам это сделать. В завтрашнем дне, в следующем годе мы уверены», – заявил губернатор.

Также Вениамин Кондратьев сообщил, что власти ожидают порядка 1,2 трлн руб. инвестиций в экономику края.

Вячеслав Рыжков