Началась прямая линия губернатора Кубани

В пятницу, 5 декабря, в 12:00 стартовала прямая линия с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Жители региона за две недели направили главе края более 8 тыс. обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Большинство обращений присылают через чат-бот в мессенджере МАХ. Наиболее популярными темами, как и в прошлом году, остаются ЖКХ – 36%, транспорт и дорожное хозяйство – 19%, строительство и архитектура – 11%. Самыми активными районами в перерасчете на тысячу жителей стали Анапа, Краснодар, Туапсинский район.

У всех желающих задать свой вопрос губернатору будет возможность сделать это во время прямого эфира. Обратиться можно по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края, через чат-бот в мессенджере MAX и на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Вячеслав Рыжков