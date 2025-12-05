Трехлетний индиец стал самым молодым шахматистом с рейтингом FIDE

Индиец Сарвагья Сингх Кушваха в возрасте 3 лет 7 месяцев и 20 дней стал самым юным шахматистом, включенным в рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает телеканал ETV Bharat.

На данный момент Сарвагья Сингх Кушваха занимает 1572-е место в классификацию FIDE. Он превзошел достижение своего соотечественника Аниша Саркара, который вошел в рейтинг в 3 года 8 месяцев 19 дней.

Юный шахматист выступал на турнирах в Мангалуре, Кхандве, Чхиндваре и ряде других городов. Его родители сообщили, что наняли для него персонального тренера. «Мы считаем, что у него блестящее будущее в шахматах. Мы хотим, чтобы он стал гроссмейстером»,— отметил отец мальчика.

Таисия Орлова