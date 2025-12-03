Первого заммэра Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки от коммерсантов

В СУ СКР по Нижегородской области подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Его подозревают по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в значительном размере).

По версии следствия, с февраля по август 2025 года чиновник получил взятку за «способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города». Размер взятки и суть незаконной деятельности не уточняются.

По месту жительства и работы подозреваемого провели обыски. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Следователи также выявляют иные возможные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Галина Шамберина