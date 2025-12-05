СКР обвинил комбата ВСУ Бровди в гибели военкора Первого канала Прокофьевой

СКР заочно обвинил командира батальона ударных беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди в теракте в Курской области, при котором погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в марте Роберт Бровди отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона. «В последующем произошел подрыв автомобиля с российскими гражданами, среди которых была военный корреспондент»,— отмечается в пресс-релизе. Комбата ВСУ объявили в международный розыск. Расследование по его делу находится на завершающей стадии, добавили в СКР.

35-летняя Анна Прокофьева погибла 26 марта. В пресс-службе Первого канала сообщали, что она подорвалась на мине при подготовке репортажа. Президент Владимир Путин посмертно наградил Анну Прокофьеву орденом мужества.