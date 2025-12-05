«Кубань Кредит» вошел в число лидеров по росту активов

Банк «Кубань Кредит» продемонстрировал один из самых высоких темпов роста в банковской системе России по итогам девяти месяцев 2025 года, заняв 20-ю позицию в рейтинге «ТОП-50 банков с рекордным увеличением активов» по данным сервиса «Бробанк.ру».

Согласно информации аналитического сервиса «Бробанк.ру», основанной на официальной отчетности кредитных организаций, активы банка с января по сентябрь 2025 года увеличились на 40,12 млрд рублей, динамика роста составила +21,67%.

Также «Кубань Кредит» укрепил свои позиции в качестве одного из лидеров среди региональных банков страны. По состоянию на 1 октября 2025 года он занимает 40-ю строчку в общероссийском рейтинге по объему активов, поднявшись на три позиции с начала года.

«Уверенный рост – результат реализации сбалансированной стратегии и высокого уровня доверия со стороны корпоративных и частных клиентов, – комментирует председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич. – Основой нашего успеха по-прежнему остается глубокая региональная экспертиза, умение быстро адаптировать продукты под запросы клиентов и постоянные инвестиции в цифровизацию сервисов. Достигнутые финансовые показатели создают прочный фундамент для дальнейшего развития и увеличения нашего вклада в экономику Юга России».

