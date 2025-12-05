Кремль назвал неприемлемыми требования Европы по Украине
Европа не способствует урегулированию конфликта на Украине, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его мнению, европейские страны постоянно выдвигают требования, неприемлемые для России.
Россия готова продолжать работать с американской стороной для достижения соглашения, подчеркнул господин Ушаков. «Все-таки мы в переговорах, в которых участвует наш президент, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает»,— сказал он телеканалу «Звезда».
Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Москве шли на основе договоренностей, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже, отметил Юрий Ушаков.
Российский президент встретился 2 декабря в Кремле со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Стороны обсуждали в том числе территориальные вопросы, но, по словам Юрия Ушакова, так и не достигли компромисса.
О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Госсекретарь не явился к министрам».