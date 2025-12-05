Больше трети краснодарцев планируют провести отпуск на зимнем курорте

Согласно данным опроса, проведенного «Ренессанс страхованием» совместно с Ozon Travel (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), более трети жителей Краснодара рассматривают возможность провести отпуск на зимнем курорте. Около четверти респондентов такую поездку исключают, тогда как 37% пока не определились, но допускают вариант отдыха в горах.

Среди тех, кто планирует зимнее путешествие, большинство рассчитывают уложиться в бюджет до 100 тыс. руб. на человека: 36% участников опроса готовы потратить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., еще столько же — не более 50 тыс. руб. Около пятой части оценивают расходы в 100–200 тыс. руб., а 7% — свыше 200 тыс. руб. Интерес к зарубежным направлениям выражает лишь 7% будущих туристов. Лидером среди российских курортов ожидаемо стала Красная Поляна (54%), за ней следуют Домбай и Архыз (39 и 28% соответственно).

По словам управляющего директора «Ренессанс страхования» Артема Искры, оформить страхование для горнолыжного отдыха можно дистанционно и на короткий срок, например полис с лимитом до 750 тыс. руб. на неделю обойдется в 1,2 тыс. руб.

Краснодарцы, выбирающие горные курорты, чаще всего планируют катание на лыжах: этот вариант назвал каждый второй участник исследования. Около половины опрошенных намерены приобрести экскурсии, 44% — посетить SPA-комплексы, 40% — заняться хайкингом. Большинство респондентов (63%) собираются в поездку всей семьей; отдых в компании друзей планирует каждый пятый, в одиночное путешествие отправятся лишь 7%.

Среди тех, кто отказывается от зимнего отдыха в горах, основным аргументом стала высокая стоимость (36%). Четверть участников опроса признались, что не любят холод и снежный климат. Около 19% предпочли бы отложить средства на летний отпуск, а 22% указали на сложности с получением отпуска в зимний период.

Вячеслав Рыжков