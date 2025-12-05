Бесплатные точки Wi-Fi появились в офисах МФЦ Удмуртии

Во всех многофункциональных центрах Удмуртии появились точки доступа Wi-Fi, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Авторизация требуется в соответствии с законодательством о публичных сетях вай-фай. Оператор сети не получает доступа к вашим личным данным — их безопасность сохранена»,— отмечается в сообщении.

Напомним, ранее точки доступа к бесплатному Wi-Fi появились в ижевских парках Кирова и Горького. В парке Горького бесплатный интернет стал доступен в начале октября, в Кирова точку Wi-Fi запустили 30 октября.

Анастасия Лопатина