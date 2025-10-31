Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 16:52

В парках Горького и Кирова в Ижевске появился бесплатный Wi-Fi

Точки доступа к бесплатному Wi-Fi появились в ижевских парках Кирова и Горького. Об этом говорится на странице «Парков Ижевска» во «Вконтакте».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В парке Горького бесплатный интернет стал доступен в начале октября, в Кирова точку Wi-Fi запустили вчера. Подключение доступно после авторизации через СМС. В Кирова интернет доступен в зоне центрального входа и фудкорта. В парке Горького организовано сразу две точки: в районе аттракциона «Орбита» и вблизи «Колеса обозрения».