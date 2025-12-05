Дмитриев в Индии обвинил британские СМИ в попытке сорвать переговоры по Украине

СМИ Европы, особенно британские, пытаются сорвать переговоры России и США по украинскому урегулированию. Об этом во время визита в Индию заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Очень много британской, европейской прессы, они откровенно находятся в истеричном состоянии, пытаются помешать переговорному процессу»,— сказал господин Дмитриев (цитата по «РИА Новости»).

2 декабря в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что стороны не достигли консенсуса. Содержание переговоров не раскрывается. Европейские союзники США по НАТО так и не узнали деталей по украинскому урегулированию.

