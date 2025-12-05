С 1 января 2026 года в казанском метро вырастут тарифы на проезд. Постановление об их утверждении подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В Казани с 2026 года стоимость проезда в метро увеличится до 46 рублей

Стоимость разовой поездки при оплате банковской картой, QR-кодом или жетоном увеличится с 43 до 46 руб. Тариф по транспортной карте на 100 поездок составит 36 руб. за поездку.

Провоз ручной клади также повышается с 43 до 46 руб.

Это второе повышение стоимости проезда в этом году. Ранее сообщалось, что проезд в казанском метро увеличится с 28 февраля.

Анна Кайдалова