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В Казани с 28 февраля подорожал проезд в метро

Проезд в казанском метро за наличный и безналичный расчет при оплате с помощью банковской и транспортной карт подорожал до 43 руб. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При оплате проезда транспортной картой на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 руб.

Провоз в метро ручной клади объемом, превышающим установленные нормы (более 120 см в длину, ширину и высоту), будет стоить 43 руб.

Дарья Сайфиева

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