В Казани с 28 февраля подорожал проезд в метро

Проезд в казанском метро за наличный и безналичный расчет при оплате с помощью банковской и транспортной карт подорожал до 43 руб. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При оплате проезда транспортной картой на 100 и более поездок стоимость одной поездки составит 33 руб.

Провоз в метро ручной клади объемом, превышающим установленные нормы (более 120 см в длину, ширину и высоту), будет стоить 43 руб.

Дарья Сайфиева