На Урале будут судить участников ОПГ, избивавших закладчиков наркотиков

Четырех жителей Среднеуральска в Свердловской области отправили под суд за издевательства над закладчиками наркотиков, в том числе несовершеннолетних, сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел управления областного СКР Александр Сапегин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого, им предъявлены обвинения по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 162 УК РФ (разбой), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством), ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Следствие провело мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Следствие установило, что обвиняемые в возрасте 17-18 лет были участниками организованной преступной группы (ОПГ), которая нападала на распространителей наркотиков. Жертвами становились закладчики, которые полученные от организаторов наркотики не передавали нужным потребителям, а распоряжались ими по своему усмотрению. Фигуранты находили их и избивали, в том числе предметами, используемыми в качестве оружия. Свои действия они снимали на видео с целью дальнейшего распространения. Кроме того, они забирали у них имущество, включая транспорт.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантов задержали 24 сентября 2024 года. «Участники указанной ОПГ в определенных кругах были известны под названием "спортики". В их функционал входило силовое и психологическое воздействие на тех, кто, будучи вовлеченными в криминальный бизнес по незаконному обороту наркотиков, совершали действия и "необдуманные поступки", которые вредили его организаторам»,— рассказал полковник.

Накануне суд отправил в СИЗО двух 17-летних школьников за истязания над несовершеннолетней в Первоуральске (Свердловская область). Они обвинили ее в хищении наркотиков у «наркошопа», за что избили, порезали ножом и сняли это на видео.

Ирина Пичурина