Подростков, избивших школьницу в Первоуральске, арестовали

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 9 января двух 17-летних школьников за истязания над несовершеннолетней в Первоуральске (Свердловская область), сообщил источник «Ъ-Урал». Им вменяют ч. 3 ст. 30 п. «ж», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На распространяемом в СМИ видео (есть в распоряжении «Ъ-Урал») видно, как школьники избивают несовершеннолетнюю. Один из них снимает, второй — бьет по лицу руками и ногами. Они обвиняют девушку в том, что она забрала наркотики у «наркошопа». Затем заставляют раздеться (избиение происходило в начале ноября) и наносят ранения канцелярским ножом, требуя, чтобы она извинилась. Она оправдывалась, говоря, что наркотики у нее забрали силой.

Артем Путилов