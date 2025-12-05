Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отметился результативной передачей в гостевой встрече против «Оттава Сенаторс». Нападающий достиг отметки в 900 (311 голов+589 пасов) очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Фото: Troy Parla / Getty Images

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Рейнджерс». В составе победителей голы также забили Мика Зибанежад, российский защитник Владислав Гавриков и Уильям Борген. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 25 из 27 бросков. У «Оттавы» шайбы забросили Дилан Козенс и Дрейк Батерсон.

Артемий Панарин набрал 900 очков в 781 матче. Он стал восьмым российским игроков, добравшимся до этой отметки. В текущем регулярном чемпионате хоккеист записал в свой актив 30 (9+21) очков.

34-летний Панарин представляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. Ранее он играл за «Чикаго Блэкхокс» и «Колумбус Блю Джекетс». В 2016 году форвард был признан лучшим новичком сезона и стал обладателем Calder Trophy.

«Рейнджерс» с 32 очками по итогам 29 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Оттава», набравшая 30 баллов в 27 встречах, располагается на пятой строке Атлантического дивизиона.

Таисия Орлова