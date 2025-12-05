Краснодарский юрист объяснил, для чего нужна новая «цифровая метка» в паспорте

С 1 января 2026 года в паспорта граждан РФ по их желанию будет добавлен новый идентификатор — номер записи из единого федерального информационного регистра (ID ЕРН). Об этом «РИА Новости» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Депутат пояснил, что этот уникальный цифровой код станет универсальным ключом для доступа к государственным и муниципальным услугам. Он обеспечит дистанционное и безопасное подтверждение личности и необходимых данных при оформлении пособий, льгот, регистрации имущественных прав и в других случаях. Для получения отметки гражданам потребуется однократно обратиться в отделение Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел или МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский говорит, что отметка ID ЕРН — это всего лишь ярлык в паспорте, который связывает документ с уже существующей цифровой записью человека в федеральном регистре.

«Эта запись есть у каждого гражданина давно: ФИО, дата рождения, СНИЛС, ИНН — все это уже хранится в системе. Никаких новых данных государство не получает. Метка добровольная и не дает органам дополнительных полномочий — она просто облегчает подтверждение личности и упрощает доступ к услугам. Меньше бумажной волокиты, меньше передачи лишней информации. Бояться такого нововведения не стоит. Важно лишь, чтобы защита данных и порядок доступа к ним соблюдались — эту часть государству нужно контролировать куда внимательнее, чем саму метку. Так что вокруг “цифровой метки” больше шума в соцсетях, чем рисков в реальности», — объясняет господин Валявский.

Наталья Решетняк