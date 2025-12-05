Аренда домов в Подмосковье на Новый год подорожала почти на четверть

Средняя стоимость аренды домов в Московской области на новогодние праздники составляет 40,9 тыс. руб. за сутки. Это на 23% больше год к году. Предложение на этом рынке увеличилось на 40%, спрос — на 20%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ЦИАН.

В российских регионах аренда домов на новогодние праздники подорожала в среднем на 8%. Спрос вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Помимо Московской области, больше всего цены выросли в следующих регионах:

Тверская область (+22% год к году, до 25,8 тыс. руб. за сутки);

Самарская область (+14%, до 25,7 тыс. руб.);

Татарстан (+13%, до 27,2 тыс. руб.);

Владимирская область (+12%, до 31,2 тыс. руб.);

Алтай (+12%, до 25,7 тыс. руб.).

Аренда квартир на новогодние праздники выросла в России на 6% год к году. Средняя стоимость составляет 6,29 тыс. руб. в сутки. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают тенденцию с увеличением продолжительности зимних каникул: в этом году они продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы подселились в квартиры».