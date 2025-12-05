В Железноводске обнаружен культурный слой раннего железного века
Археологическим отрядом ООО «ОКН-проект» обнаружен культурный слой эпохи раннего железного века (II-IV в. н.э.). Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.
Фото: пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур
Осенью 2025 года археологами проведены раскопки объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Энергетик» на территории города Железноводска.
В ходе археологических работ ученые исследовали одно погребение и 37 хозяйственных ям.