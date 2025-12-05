Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Железноводске обнаружен культурный слой раннего железного века

Археологическим отрядом ООО «ОКН-проект» обнаружен культурный слой эпохи раннего железного века (II-IV в. н.э.). Об этом сообщает пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур

Фото: пресс-служба управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культур

Осенью 2025 года археологами проведены раскопки объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Энергетик» на территории города Железноводска.

В ходе археологических работ ученые исследовали одно погребение и 37 хозяйственных ям.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все