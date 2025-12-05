Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 7,4 тысячи вопросов поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев получил свыше 7,4 тыс. обращений от жителей накануне прямого эфира 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кубанцы направляли вопросы несколькими способами: через телефон центра обработки сообщений администрации края 8-(861)268-60-44, чат-бот в мессенджере MAX «Вопрос губернатору Краснодарского края», а также платформу обратной связи на портале «Госуслуги».

Трансляция пройдет на телеканалах «Кубань 24», «Россия.Кубань» и «Краснодар». Эфир также можно будет посмотреть в аккаунтах главы региона в социальной сети «ВКонтакте» и на видеоплатформе Rutube.

Анна Гречко

