За оправдание атаки БПЛА на Елабугу жительницу Омска приговорили к 3 годам

Военный суд назначил 46-летней жительнице Омска три года лишения свободы в колонии общего режима и запрет на три года на администрирование сайтов за оправдание атаки беспилотника на Елабугу. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

Ее обвинили в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемая разместила под видеозаписью атаки беспилотников на Татарстан комментарий, который суд расценил как одобрение действий террористического характера.

Жительница Омска признала вину.

Анна Кайдалова