Три года колонии дали жительнице Омска за оправдание атаки БПЛА на Татарстан

Военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима 46-летнюю жительницу Омска, признав ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Кроме того, в течение трех лет после освобождения ей запрещено заниматься администрированием сайтов, форумов, чатов в соцсетях, рассказали в прокуратуре Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации ведомства, суд установил, что в апреле 2024 года омичка разместила под видеозаписью атаки беспилотников на один из регионов России комментарий одобрительного характера. Источники рассказали, что обвиняемая оправдала налет БПЛА на Елабугу.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Уголовное дело было возбуждено по материалам омского УФСБ России.

Илья Николаев