В кубанском селе восстанавливают водоснабжения после обращения жителей к губернатору

На «Прямую линию» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым продолжают поступать обращения. За последние сутки зарегистрировано свыше тысячи сообщений. Среди них — жалобы жителей села Свободного Брюховецкого района, где почти 300 домовладений остаются без стабильного водоснабжения. Давление в сети начало снижаться еще в середине октября, а в ряде хозяйств вода исчезла полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Местные жители утверждают, что ситуация стала критической: в некоторых дворах удается набрать лишь ведро воды из уличных колонок, а для хозяйственных нужд используют дождевую воду. Особенно тяжело приходится маломобильным гражданам — пожилым людям воду привозят родственники, поскольку самостоятельно решить проблему они не могут.

Несколько месяцев сельчане обращались в коммунальные службы, однако, по их словам, получали лишь формальные ответы. Жительница села Любовь Рябова, не добившись изменений, обратилась на «Прямую линию», после чего в Свободное направили специалистов из разных районов края.

Инженеры обследовали почти 10 км водопроводных сетей на улицах Береговой и Красной. По словам представителей районной администрации, утечку долгое время не удавалось выявить — разрушение трубы не выходило на поверхность. Лишь в конце ноября аварийный участок проявился внешне, что позволило локализовать проблему.

Коммунальные службы приступают к вскрышным работам. Сроки полного восстановления водоснабжения пока не определены, однако в администрации заверяют, что ремонт будет выполнен в максимально короткие сроки.

Вячеслав Рыжков