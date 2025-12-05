Интерес к квартирам на вторичном рынке Краснодара вырос на 12% с начала года

«Авито Недвижимость» зафиксировала рост интереса к квартирам на вторичном рынке: по данным платформы, с начала года число просмотров объявлений увеличилось на 16%, а аудитория — на 6%. В компании (данные имеются в распоряжении «Ъ-Кубань») отмечают формирование отложенного спроса, который может реализоваться в ближайшие месяцы при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предложение на вторичном рынке по итогам октября оказалось на 14% выше январского уровня. Вырос выбор всех основных форматов: трехкомнатных квартир — на 15%, «однушек» и «двушек» — на 14%, студий — на 11%. Существенный прирост предложения зафиксирован в Барнауле (+43%), Ижевске (+37%), Воронеже (+29%), Нижнем Новгороде (+28%), Омске (+26%), а также в Казани, Иркутске и Улан-Удэ (+25%). В Москве оно увеличилось на 9%, в Краснодаре — на 6%, где больше всего прибавили двухкомнатные квартиры (+9%).

Спрос к началу года вырос на 16%, а в годовом выражении — на 8%. Наибольшую активность проявили пользователи Владивостока (+35%), Сочи (+31%), Красноярска (+26%), Санкт-Петербурга (+23%), Омска (+20%) и Краснодарa (+19%). В последнем особенно вырос интерес к двухкомнатным (+31%) и трехкомнатным квартирам (+14%).

Количество сделок в октябре немного снизилось по сравнению с сентябрем, однако региональная динамика разнородна. Положительный прирост отмечен в Московской области (+14%), Ленинградской области (+13%), Санкт-Петербурге (+8%), Татарстане (+7%), Краснодарском крае (+3%) и Москве (+2%). Лидером по общему объему ДКП в октябре стала Московская область, а за десять месяцев — Москва.

Доля ипотечных сделок на вторичном рынке в октябре выросла до 29%, что аналитики связывают со снижением ключевой ставки и частичным перетоком средств с депозитов на первоначальные взносы.

Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке по России увеличилась на 4% год к году и на 2% с января. Самые низкие цены отмечены в Смоленске (78 тыс. руб. за кв. м), Брянске (79 тыс.), Астрахани (81 тыс.) и Ульяновске (83 тыс.). Максимальные — в Москве (459 тыс.), Сочи (299 тыс.) и Санкт-Петербурге (221 тыс.). В Краснодаре средняя стоимость составила 125 тыс. руб. за квадратный метр.

Вячеслав Рыжков