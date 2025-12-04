ГК ИНСИТИ и РГО определили победителя конкурса проектов будущего Парка Русского географического общества в Краснодаре

В Краснодаре состоялось подведение итогов конкурса проектов будущего Парка Русского географического общества.

Фото: ГК ИНСИТИ

Всего организаторы получили 36 работ от студенческих команд ВУЗов и ССУЗов Южного федерального округа. Из них к рассмотрению экспертного совета были допущены 20. Победителем стала команда Кубанского государственного университета с проектом, посвященном уникальной природе и географии Кубани. Второе место занял коллектив Сочинского государственного университета, представив проект «География огня и льда», вдохновленный ландшафтами Камчатки. Замкнул тройку лидеров проект Краснодарского архитектурно-строительного техникума, в котором были отражены девять основных географических зон России.

В пресс-конференции приняли участие: управляющий партнер ГК ИНСИТИ Леонид Черкезов, председатель Краснодарского регионального отделения РГО, почетный академик Российской академии художеств Иван Чайка, главный архитектор города Илья Чикаев, заслуженный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Рысин.

- Мы получили довольно много действительно достойных и интересных работ, со свежими интересными идеями. Молодые архитекторы и проектировщики, наши будущие коллеги привнесли в наше видение общественного пространства новые направления, показали, куда нам можно двигаться. Безусловно, мы возьмем все лучшее из проектов для проектирования Парка Русского географического общества,— отметил Леонид Черкезов.

Члены экспертного совета отметили, что обязательной в будущем Парке РГО станет образовательная и просветительская составляющая. Также в новом общественном пространстве отдадут дань памяти великим русским первооткрывателям и ученым — проект предусмотрит размещение скульптур с рассказами о тех, кто подарил России великие открытия и оставил весомый научный след в расширении территории нашей страны.

- Парк РГО — проект по-настоящему национального масштаба. Он позволит воплотить самые выдающиеся и передовые идеи. Именно здесь, в Краснодаре мы напишем историю не только Русского географического общества, но и всей страны. Президент России объявил 2027 год — Годом географии. Это вдохновляет и мотивирует нас создать действительно уникальный и высококачественный проект. Мы предполагаем создать не просто зону отдыха, а полноценное культурное и образовательное пространство для проведения форумов, фестивалей, показов художественных и документальных фильмов,— сказал Иван Чайка.

Илья Чикаев отметил, что город заинтересован в таких студенческих инициативах, поскольку действительно нуждается в функциональных образовательных пространствах.

Заслуженный архитектор Российской Федерации Юрий Рысин поблагодарил за организацию конкурса для молодежи, за привлечение их к проектированию будущего облика городского общественного пространства, ведь именно для них оно и создается.

- Очень радостно, что молодые люди заинтересованы в создании пространства для будущих поколений жителей, что предложили действительно интересные, полезные и функциональные разработки. Чувствуется серьезный, основательный подход, это очень хорошо, что будущее нашего города и края в надежных руках профессионалов. Уверен, будущий парк будет абсолютно уникальным, не просто зоной отдыха, он станет новой точкой притяжения горожан и гостей Краснодара,— прокомментировал Юрий Рысин.

Леонид Черкезов подчеркнул, что сейчас у ГК ИНСИТИ впереди действительно большой объем работы. Специалисты компании приступят к масштабному проектированию, во время которого территорию будущего парка разделят на несколько тематических зон. Первую очередь парка планируется открыть для посещения уже в 2027 году.