Погрузка промсырья и формовочных материалов на ЮВЖД в 2025 году выросла на 1,1%

Объем погрузки промышленного сырья и формовочных материалов на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) за девять месяцев 2025 года достиг 2,9 млн т. Это на 1,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Как отметили в организации, рост погрузки обусловлен увеличением спроса на промышленное сырье в регионах России и странах ближнего зарубежья.

Перевозки грузов в контейнерах на ЮВЖД за год выросли на 4,1%.

Кабира Гасанова