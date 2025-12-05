На Кубани за 7 лет построят более 8 млн «квадратов» жилья

До 2031 года в Краснодарском крае планируется ввести 8,3 млн кв. м жилья — порядка 178 тыс. квартир, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Почти весь объем строек — около 99% — финансируется с использованием эскроу-счетов, которые остаются ключевым механизмом привлечения средств граждан, пишет Бизнес ФМ Краснодар.

Основная часть будущего ввода — 5,7 млн кв. м, или более 68%,— приходится на Краснодар. Существенные объемы также формируют Новороссийск (879 тыс. кв. м) и Анапа (603 тыс. кв. м).

Среди девелоперов крупнейшим игроком является DOGMA, в портфеле которой 1,9 млн кв. м. За ней следует ГК «ТОЧНО» с 1,6 млн кв. м. Третье место занимает СЗ «Градстройпроект» (бренд НВМ), реализующий 499 тыс. кв. м. Основные объемы ввода жилья намечены на 2025–2028 годы.

Вячеслав Рыжков