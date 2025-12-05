Туристическим автобусам могут разрешить выезжать на выделенные полосы

Правительство одобрило разработанный Минтрансом проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения». С текстом инициативы ознакомился «Ъ». Согласно проекту, регионы смогут самостоятельно принимать решение о допуске на выделенные полосы других автобусов — например, туристических или обслуживающих массовые мероприятия.

Регионы смогут решить, какой транспорт будет двигаться по выделенке, исходя из собственной специфики, городской инфраструктуры и потребностей жителей.

Сейчас по выделенным полосам, согласно ПДД, разрешают ездить маршрутным и школьным автобусам, такси и велосипедам. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя могут утвердить региональные перечни автобусов, которым также разрешено ездить по выделенкам. Штраф за выезд на такую полосу в Москве и Петербурге составляет 4,5 тыс. руб., в остальных регионах — 2,25 тыс. руб.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Выделенкам добавят движения».