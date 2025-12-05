Краснодарские театры рассказали об итогах 2025 года

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького оценил итоги 2025 года как одни из наиболее успешных за последние десятилетия. В учреждении рассказали «Ъ-Кубань», что заполняемость зала на основной площадке стабильно превышала 90%, а билеты на ряд постановок расходились за две недели до показов. Театр провел гастроли в Архангельске и дважды участвовал в московских фестивалях со спектаклями «Чайка» и «Три сестры». В октябре коллектив получил Премию Минкульта за вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в номинации «Лучший региональный театр».

По ожидаемым итогам года драмтеатр примет более 160 тыс. зрителей — максимальный показатель как минимум за 35 лет. Всего сыграно 318 спектаклей, рост аудитории обеспечили расширенный репертуар и запуск экскурсий по закулисью, которые оказались востребованы у публики.

Музыкальный театр ГАУК КТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова также характеризует 2025 год как динамичный. Учреждение представило премьеры «Девичий переполох», «Тоска» и «Ханума», провело 232 мероприятия и привлекло свыше 220 тыс. зрителей. Театр расширил гастрольную географию: «Геленджик Арена» принимала труппу с аншлагами, Зимний театр в Сочи укрепил статус постоянной площадки, коллективы выступили в Ростовской области, других регионах России и за рубежом. На сцене театра в течение года выступили Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков и Хибла Герзмава.

Рост показывают и частные театры края. «Один театр», по словам его сооснователя Виталия Борисова, в 2025 году увеличил число спектаклей до 294, что на 16% выше уровня прошлого года. Зрительская аудитория превысила 23,2 тыс. человек против 21,7 тыс. годом ранее, что соответствует росту посещаемости на 7%.

«В 2025 году репертуар пополнили три новых спектакля – "Правда", "Сценарий неслучившегося" и "Руки женщин моей семьи были не для письма". Мы провели режиссерскую лабораторию, в рамках которой создали и показали пять эскизов спектаклей. Работа над одним из эскизов продолжилась, и он пополнил афишу театра — декабрьская премьера "Руки женщин моей семьи были не для письма". В этом году провели много читок пьес, детские сказочные чтения, принимали иногородние театры. Год прошел очень содержательно. В начале января, во время новогодних каникул, планируем и детские, и взрослые спектакли. Для самых маленьких готовим Сказочные чтения с 3 по 8 января включительно. До лета 2026 года в планах выпустить две премьеры с приглашенными режиссерами и провести Форум независимых театров»,— рассказал господин Борисов.

Вячеслав Рыжков