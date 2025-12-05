КС не принял жалобу экс-владельцев «Арианта» по делу о национализации

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу ООО «Группа компаний „Ариант“» по делу об обращении организаций холдинга в собственность государства. Заявитель настаивал на том, что его конституционные права нарушены, так как суды, выносившие решение о национализации, не применили сроки исковой давности. Но КС решил, что эти вопросы не относятся к его компетенции.

ГК «Ариант» пытался оспорить ряд статьей и пунктов Гражданского кодекса РФ, касающихся применения сроков исковой давности. По мнению заявителя, эти нормы порождают правовую неопределенность и в том числе допускают неприменение сроков исковой давности без установления недобросовестности частных лиц и позволяют перенести неблагоприятные последствия ошибок органов власти на частных лиц, деятельность которых носила открытый характер.

КС не обнаружил нарушения конституционных прав ГК «Ариант» и оснований для пересмотра дела о национализации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле 2024 года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы изъяты 100% долей организаций, входивших в группу компаний «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» (Челябинская область) и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск).

В ноябре этого года владельцем 100% уставного капитала четырех бывших компаний ГК «Ариант» стала структура Россельхозбанка — московское ООО «Капитал».