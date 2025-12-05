Разработку мастер-плана аэропорта Анапы планируют завершить до 2027 года

Разработка мастер-плана развития аэропорта Анапы будет завершена до конца 2026 года. Об этом «РБК Краснодар» сообщил генеральный директор аэропортового холдинга «Аэродинамика» Алексей Старостин.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Анапа

В июле 2025-го на портале госзакупок появился тендер на подготовку документа для аэропорта и прилегающей территории стоимостью 29 млн руб. Уже в августе подрядчик был выбран: контракт заключили с «Ленаэропроектом». Итоговый мастер-план станет стратегической основой для модернизации инфраструктуры, повышения качества обслуживания и трансформации Анапы в современный международный транспортный узел.

Работа над документом разбита на четыре этапа. Первый — анализ текущего состояния аэропорта и оценка его потенциала — уже завершен. Далее предстоит обсуждение проектных решений и выбор оптимальной модели развития, которая рассчитает траекторию на десятилетия вперед и станет точкой опоры для будущих инвестиций.

Аэропорт Анапы остается закрытым с конца февраля 2022 года из-за ограничений на полеты на юге России. Несмотря на длительный простой, объект поддерживается в полной технической и операционной готовности: персонал регулярно проходит тренировки, обучение и стажировки в других аэропортах группы. Средства субсидирования направляются исключительно на поддержание функционирования авиагавани.

Господин Старостин подчеркнул, что аэропорт полностью готов к возобновлению работы и «ждет возвращения пассажиров».

29 октября 2025 года проект строительства нового железнодорожного пути на участке Витязево — Аэропорт Анапа получил положительное заключение госэкспертизы, усилив логистический контур будущего хаба.

Нурий Бзасежев