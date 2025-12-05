Депутаты ЗСК рассмотрели вопросы поддержки и развития архивных служб на Кубани

Законодательное собрание Краснодарского края на 71-й сессии подвело итоги исполнения регионального закона об архивном деле и обозначило направления дальнейшего развития отрасли. Депутаты, изучив работу государственных и муниципальных архивов, подготовили проект контрольного постановления, предусматривающий рекомендации для органов власти. Среди них — необходимость укрепления материально-технической базы архивных учреждений, расширение площадей хранения, увеличение численности сотрудников и проведение ремонта помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как сообщил управляющий делами администрации края Антон Казанов, в регионе функционируют два государственных и 44 муниципальных архива. В их фондах находится свыше 6,3 млн документов, представляющих историческую, культурную и социально-экономическую ценность. По его словам, ведется модернизация архивной системы, включая внедрение новых технологий и цифровых инструментов.

«В государственных и муниципальных архивах Кубани сегодня хранится более 6,3 млн различных документов. Это колоссальный объем информации, летопись Краснодарского края, беспристрастно отражающая ключевые события российской истории с учетом региональной специфики»,— сказал спикер кубанского парламента.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что архивные фонды Кубани формируют «летопись региона», фиксируя ключевые события российской истории в ее местной проекции. Он подчеркнул роль архивов в реализации исследовательских и просветительских проектов, включая сбор материалов периода Великой Отечественной войны и документов, связанных с текущими военно-историческими событиями.

Спикер парламента заявил, что ЗСК намерено продолжать оказывать поддержку архивной отрасли и содействовать ее дальнейшей модернизации.

Вячеслав Рыжков