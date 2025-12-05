В ЗСК внесли поправки в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Законодательное собрание Краснодарского края на 71-й сессии одобрило корректировки в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Евгений Филиппов, изменения связаны с уточнением параметров краевого бюджета и предусматривают, в частности, дополнительное финансирование льготного лекарственного обеспечения в объеме 224,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края Фото: Законодательное Собрание Краснодарского края

В программу включено новое положение о проведении диспансеризации маломобильных граждан в условиях круглосуточного стационара, расширен перечень медицинских организаций — участников программы, а также уточнены нормативы объемов и финансирования услуг по экстракорпоральному оплодотворению. Господин Филиппов отметил, что Терпрограмма остается сбалансированной и соответствует федеральным рекомендациям, обеспечивая гарантированный объем медпомощи для жителей региона.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал дополнительные ассигнования важным инструментом исполнения социальных обязательств в сфере здравоохранения. По его словам, несмотря на бюджетные ограничения, регион сохраняет высокий уровень финансирования системы медпомощи. Увеличение расходов на обеспечение льготных категорий граждан медикаментами и специализированной продукцией он охарактеризовал как один из приоритетов власти, направленный на укрепление социального блока Кубани.

«При формировании Терпрограммы учитываются основные потребности региональной системы охраны здоровья и, безусловно, возможности краевого бюджета для их закрытия. В нынешнем году, несмотря на определенные сложности, в нем остались неизменно высокими объемы поддержки, необходимые для медпомощи жителям Кубани»,— заключил председатель Заксобрания.

Вячеслав Рыжков