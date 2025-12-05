Как объехать трассу Ижевск—Аэропорт: реконструкция дороги

К 15 декабря в Удмуртии откроются две объездные дороги вдоль трассы Ижевск—Аэропорт, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Первый объезд будет начинаться от старого поста ДПС, второй — у железнодорожного переезда.

К 15 декабря в Удмуртии откроются две объездные дороги вдоль трассы Ижевск—Аэропорт, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Первый объезд будет начинаться от старого поста ДПС, второй — у железнодорожного переезда.

В связи с реконструкцией трассы, которая началась в августе 2025 года, движение транспорта будет перенаправлено на объездные дороги, что может снизить пропускную способность.

«Необходимо закладывать дополнительное время для проезда по этому участку реконструкции. Также можно его объехать по Сарапульскому тракту через деревню Каменное и село Завьялово, либо по участку Объездной Ижевска — от региональной дороги Ижевск—Воткинск до автодороги Ижевск—Аэропорт»,— прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Автобусный маршрут из Ижевска в село Первомайский с 12 декабря будет организован через деревню Чемошур. В связи с этим изменится расписание межмуниципальных маршрутов №344, №400 и городского маршрута №28.

Движение по маршруту №400 будут разделены на длинный и короткий маршруты:

Длинный — от бизнес-центра «Эльгрин» до «Колледжа государственной и муниципальной службы» в селе Октябрьский и обратно. В каждом направлении будет запущено 59 рейсов в день.

Короткий — от магазина «Радиотехника» до СНТ «Наука» и обратно. Запустят 40 рейсов в день в каждом направлении.

Также через деревню Чемошур будет перенаправлено движение по межмунипипальному маршруту №344 «Вожой—Промышленная—Вожой».

Городской автобусный маршрут №28 с 12 декабря будет осуществляться до остановки ТЦ «Лента». На этой остановке пассажиры смогут совершить пересадку на межмуниципальные маршруты № 400, №400-к, №344.

Напомним, в конце сентября началась подготовка к реконструкции участка трассы Ижевск—Аэропорта протяженностью 3,1 км. Запланировано расширение дороги до четырех полос, строительство эстакады с двумя развязками над железнодорожными путями и моста через реку Позимь. На это направят более 4,7 млрд руб. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность трассы на фоне запуска нового терминала местного аэропорта.

