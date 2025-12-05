У Путина не запланированы разговор с Трампом и новая встреча с Уиткоффом

Россия ждет реакции США по итогам встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что дату новых переговоров с господином Уиткоффом пока не назначили.

Господин Ушаков сообщил, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа также пока не планируется. Он заверил, что «как только создадутся предпосылки для контактов», переговоры, в том числе очные, смогут быстро организовать.

Владимир Путин и делегаты от США встретились в Кремле 2 декабря. Переговоры длились около пяти часов, стороны обсуждали план урегулирования на Украине, разработанный после консультаций между Вашингтоном и Киевом. После встречи Юрий Ушаков заявил, что компромиссного варианта соглашения пока нет.

