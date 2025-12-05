В Казани восстановили движение транспорта после прорыва водопровода

В Казани полностью восстановлено движение общественного транспорта на улице Юлиуса Фучика после прорыва водопровода, который произошел накануне. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Из-за затопления улицы Фучика вчера были временно остановлены троллейбусы маршрутов № 5, 9 и 12. Автобусы № 5, 18, 30, 31, 45, 46, 68 и 70 следовали в объезд через улицу Ломжинскую с выходом на проспект Победы и возвращением на маршрут по улице Завойского. Остановки «Ломжинская» и «Чишмяле» временно не обслуживались.

По данным «Водоканала», авария произошла на водопроводе, построенном в 1980 году. Специалисты устранили повреждение и восстановили подачу воды, после чего движение транспорта было открыто.

Ранее сообщалось, что износ водопроводов и канализаций в городе достигает 70%.

Анна Кайдалова