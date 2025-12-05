Количество самозапретов на кредиты в Удмуртии увеличилось на четверть в ноябре

В Удмуртии в ноябре было установлено 18,1 тыс. самозапретов на кредиты, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», прирост относительно октября, когда появилась возможность установить самозапрет через МФЦ, составил 25,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из общего числа самозапретов, установленных в Удмуртии, 15,5 тыс. были оформлены через интернет-портал «Госуслуги», а 2,6 тыс. — в МФЦ. В целом по стране общее количество самозапретов достигло 1,58 млн ед., что на 16,8% больше по сравнению с октябрем. Удмуртия занимает 28-е место в РФ по количеству установленных самозапретов.

Эксперты отмечают, что расширение возможностей установления самозапретов через МФЦ и «Госуслуги» способствует повышению финансовой безопасности граждан и их уверенности в защите от возможных рисков.

Напомним, жители Удмуртии установили в октябре 14,4 тыс. самозапретов на кредиты, 12,1 тыс. из них через портал «Госуслуги», оставшееся через МФЦ. В целом по РФ граждане установили 1,35 млн самозапретов.

Анастасия Лопатина