Число самозапретов на кредиты в Удмуртии выросло в октябре на 41%

Жители Удмуртии установили в октябре 14,4 тыс. самозапретов на кредиты, 12,1 тыс. из них через портал «Госуслуги», оставшееся через МФЦ. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», прирост относительно сентября, когда появилась возможность установить самозапрет через МФЦ, составил 41%. В целом по РФ граждане установили 1,35 млн самозапретов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Возможность установить самозапрет на потребкредиты и займы от банков и МФО появилась 1 марта. Как сообщили в ЦБ РФ, самозапрет может быть разным: по виду кредитора (кредитная или микрофинансовая организация), по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно). При этом ограничение нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обеспеченные залогом в виде транспорта обязательства, образовательные кредиты и поручительства. Если гражданин решает отменить ограничение, то его снимут через день после внесения в кредитную историю соответствующей информации.