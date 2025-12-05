Андрей Державин, Зоя и стендап-комики

В первые зимние выходные жители и гости Краснодара смогут посетить концерты Андрея Державина и певицы Зои, настроиться на позитив во время выступлений стендап-комиков, а также посмотреть несколько спектаклей и ознакомиться с новинками кино. Подробности — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

5 декабря в 19:00 в «ДК Железнодорожников» выступят Андрей Державин и группа «Сталкер». Артист отмечает юбилей своей творческой карьеры и исполнит свои самые известные хиты, сказано в аннотации к концерту.

Стоимость билетов — от 2 000 руб. (6+)

5 декабря в 19:00 в киноконцертном зале «Болгария» состоится литературно-музыкальный концерт «Метель». Как сказано в описании, государственный кубанский духовой оркестр и солисты Краснодарского музыкального театра сплетут воедино гений слова и звука. Музыка Свиридова, исполненная оркестром, перенесет зрителей в заснеженные пейзажи, на балы и в тихие деревенские церкви, а солисты Алексей Пермяков и Джейма Карапетян донесут красоту и изящество пушкинской поэзии.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

5 декабря в 20:00 в Кроп Арене пройдет концерт Зои. «Зоя» — продюсерский проект Сергея Шнурова, воплотивший в себе его творческое видение. Главная фигура — харизматичная солистка, выступающая с командой профессиональных музыкантов. Стиль Зои — это сплав рока, городского романса и народных мотивов.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (18+)

6 декабря в 21:00 на сцене танцевального ресторана «Стерлядь» выступит со своим диджейским сетом Dj Yaroki. Это сценический псевдоним Александра Алиева, участника рэп-дуэта HammAli & Navai. Проект основан на звучании в стиле афро-хаус. Артист сочетает в музыке атмосферные ритмы, глубокие басовые партии и выразительные мелодические линии.

Стоимость билетов — от 2 000 руб. (21+)

6 декабря в 23:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет концерт The Prodigy & The Chemical Brothers Tribute by Amplifiers. Как обещают организаторы, ночь будет наполнена «драйвом и незабываемыми впечатлениями».

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

7 декабря в 19:30 в ДК железнодорожников выступит Александр Эгромжан, известный своими хитами «Люби», «Держи меня земля» и «Танцуем на розах». До музыкальной карьеры Александр был цирковым эквилибристом.

Стоимость билетов — от 1 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

5 декабря в 18:30 в Краснодарском музыкальном театре состоится показ спектакля «Моцарт. Болеро. Банкет». В основе этого балета лежат три произведения композитора — «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта», представляющие, как сказано в аннотации, собой три тропы, ведущие к единому смыслу, а «Реквием» выступает как неразгаданная загадка всей жизни.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

5 декабря в 19:00 в театре Veritas состоится показ спектакля «Женщины». Три истории, которые затронут сердце каждого, сказано в аннотации. Этот спектакль — не просто представление, а попытка проникнуть в глубины женской души, раскрыть ее тайны и показать мир, который мы все пытаемся понять.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (12+)

6 декабря в 17:00 в театре ТМИН будет показан спектакль «Портрет». Заслуженный артист России Равиль Гилязетдинов приглашает зрителей на постановку по мотивам гоголевской повести. Это мистическая драма о художнике, который не смог противостоять соблазну богатства и славы, предложенному ему темными силами. Спектакль раскрывает несколько граней личности Чарткова.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

6 декабря в 20:00 в театре Veritas состоится спектакль «Игроки». Зрители будут наблюдать, как люди, казалось бы, ничем не примечательные, вдруг взлетают на вершины успеха, будь то финансовое процветание или переезд в экзотические края. Но все это только мираж.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (12+)

7 декабря в 16:00 в театре «ТМИН» пройдет спектакль «Отпуск Бабы Яги». Как заявляют организаторы, эта сказка — подарок для всей семьи.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

7 декабря в 20:30 в «Один театр» пройдет спектакль «Затворник и Шестипалый». Надежда существует всегда. Стремление выйти за пределы обыденной жизни может привести к достижению цели. Главная миссия спектакля — открыть внутри себя и каждого зрителя пространство для воображения.

Стоимость билетов — от 1 000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара продолжается показ фильма «Два мира, одно желание». Бильге, целеустремленная и преуспевающая юристка, и Джан, знаменитый археолог, казалось бы, совершенно разные люди. Но их история началась еще в детстве, с невинной дружбы, которая переросла в глубокую связь, навсегда запечатлевшую их друг в друге. Жизнь развела их дороги, но судьба вновь решила свести их вместе, чтобы подвергнуть их любовь серьезному испытанию.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Продолжается показ фильма «Иллюзия обмана 3». Завеса тайны вновь окутывает «Четырех всадников», когда спустя годы после своего распада они получают призыв от загадочного общества иллюзионистов «Око». Джей Дэниел Атлас, их предводитель, собирает не только проверенных соратников, но и набирает в команду трех восходящих звезд мира магии: Боско, Джун и Чарли. Им предстоит осуществить грандиозное похищение века — завладеть бриллиантом «Сердце», принадлежащим влиятельной преступнице Веронике ван дер Берг.

Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

Еще одна достойная внимания киноновинка — «Умри, моя любовь». В поисках умиротворения, молодые супруги Грэйс и Джексон покинули шумный Нью-Йорк и обосновались в унаследованном доме Джексона, затерянном в сельской глуши Монтаны, у кромки леса. Но их идеализированное представление о тихой жизни, где Джексон мог бы творить музыку, а Грэйс — писать свой роман, вдали от городской суеты, оказалось иллюзией.

Стоимость билетов — от 580 руб. (18+)

Куда сходить еще

5 декабря в 18:00 в Standup Bar Krasnodar пройдет стендап-вечер для любителей качественного юмора. Зрителей ждут неожиданные рассказы, колкие шутки, яркая энергия сцены и атмосфера вечера, который «хочется повторить», уверяют организаторы.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

5 декабря в 20:30 в «ЭльБарто» состоится открытый микрофон. Опытные артисты и новички будут выступать с новыми юмористическими номерами и расскажут пару смешных и курьезных случаев.

Стоимость билетов — от 200 руб. (18+)

6 декабря в 17:00 в Standup Bar Krasnodar состоится стендап-вечер «7 комиков». Вас ждут новые остроумные шутки, захватывающие импровизационные сеты и неповторимый стиль юмора от семи одаренных комиков, представляющих как Краснодар, так и другие города.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

6 декабря в 20:00 в Доме мецената зрители смогут погрузиться в мир мифов. Театрализованная лекция «Русалка» приглашает исследовать загадочных существ и их трансформацию в культуре, с особым вниманием к истории русалок. Опытный историк и искусствовед раскроет тайны происхождения этих легенд.

Стоимость билетов — от 2 500 руб. (16+)

