Еще в шести городах Саратовской области введут бесплатное школьное питание

С 1 января 2026 года бесплатное школьное питание и другие льготы введут в шести городах Саратовской области. Анонс опубликовали в Telegram-канале «Володин Саратов».

Речь идет об Ершове, Красном Куте, Красноармейске, Калининске, Петровске и Аткарске. Также в перечисленных городах станет бесплатным посещение детских садов и групп продленного дня.

Ранее в канале спикера Государственной думы Вячеслава Володина сообщили о введении упомянутых льгот в селах и поселках на всей территории региона, а также в пяти городах: в Аркадаке, Новоузенске, Пугачеве, Хвалынске и Шиханах.

Дарья Васенина