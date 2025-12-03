Спикер Госдумы анонсировал бесплатное в пяти городах Саратовской области

С 1 января 2026 года в пяти городах Саратовской области и Шиханах введут бесплатное питание в школах, а также бесплатное посещение детских садов и групп продленного дня, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это станет возможным благодаря привлечению дополнительных средств, которые поступят в регион до конца текущего года.

В список городов, где будут внедрены эти меры, вошли Аркадак, Новоузенск, Пугачев, Хвалынск и Шиханы. Все учащиеся школ, а также дети, посещающие детские сады и группы продленного дня, смогут воспользоваться бесплатными услугами.

Ранее Вячеслав Володин уже объявил о введении бесплатного питания в школах и бесплатного посещения детских садов и продленных групп для жителей сел и поселков Саратовской области.

Никита Маркелов