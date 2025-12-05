Восемь БПЛА сбили над Саратовской областью

Ночью с 4 на 5 декабря произошла атака БПЛА на ряд регионов России, среди которых Саратовская область. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 23:00 до 7:00 над Саратовской областью сбили восемь дронов ВСУ. На время атаки закрыли аэропорт «Гагарин». Режим «Беспилотная опасность» объявили в 4:20 утра. Жители региона получили СМС с информацией о воздушной тревоге.

Также ночью закрыли небо над Ростовской и Краснодарской областями. Семь БПЛА сбили над Волгоградской областью. В Пензе ночью не работал аэропорт.

Дарья Васенина