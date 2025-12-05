Семь БПЛА сбили над Волгоградской областью

Минувшей ночью произошла беспилотная атака на ряд регионов России, среди которых Волгоградская область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

С 23:00 до 7:00 над Волгоградской областью сбили семь дронов ВСУ. На время атаки в регионе объявили режим «Беспилотная опасность». Жители региона получили ночью СМС с информацией о воздушной тревоге.

Росавиация не стала приостанавливать работу волгоградского аэропорта. Небо закрыли только в также подвергшихся атаке беспилотников Ростовской и Краснодарской областях. Восемь БПЛА сбили над Саратовской областью. В Пензе на ночь закрыли небо.

Дарья Васенина