Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь БПЛА сбили над Волгоградской областью

Минувшей ночью произошла беспилотная атака на ряд регионов России, среди которых Волгоградская область. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

С 23:00 до 7:00 над Волгоградской областью сбили семь дронов ВСУ. На время атаки в регионе объявили режим «Беспилотная опасность». Жители региона получили ночью СМС с информацией о воздушной тревоге.

Росавиация не стала приостанавливать работу волгоградского аэропорта. Небо закрыли только в также подвергшихся атаке беспилотников Ростовской и Краснодарской областях. Восемь БПЛА сбили над Саратовской областью. В Пензе на ночь закрыли небо.

Дарья Васенина