Над Ростовской областью уничтожены семь БПЛА ночью 5 декабря

С 23:00 4 декабря до 07:00 5 декабря над Ростовской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме этого, с 20:00 до 23:00 4 декабря были сбиты восемь беспилотников.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», атака БПЛА ночью 5 декабря была предотвращена в Чертковском и Шолоховском районах. Среди населения пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Наталья Белоштейн