Глава ЦБ вновь посетит форум по кибербезопасности в Екатеринбурге в 2026 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина снова посетит Екатеринбург в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Форум будет проходить с 18 по 20 февраля в конгресс-центре «Екатеринбург-Экспо».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Центробанка примет участие в пленарной сессии, которая пройдет в первый день форума. Она будет посвящена стратегиям информационной безопасности на ближайшие годы и планам регулятора по борьбе с кибермошенничеством.

Программа форума включает более 30 сессий, посвященных инновациям в банковской сфере и кибербезопасности. Участники обсудят использование искусственного интеллекта для защиты от мошенников, безопасность платформенной экономики, противодействие дипфейкам и утечкам данных, а также импортозамещение. Внимание также уделят подготовке специалистов по информационной безопасности и борьбе с кредитным мошенничеством.

В этом году форум «Кибербезопасность в финансах» проходил с 19 по 21 февраля. Эльвира Набиуллина стала модератором сессий «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий» и «Финал Молодежной программы Уральского форума: старт великих идей».

Ирина Пичурина